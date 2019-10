Torino, trapiantati quattro organi a paziente con fibrosi cistica

All’ospedale Molinette di Torino un paziente di 47anni, affetto da fibrosi cistica, è stato sottoposto a un eccezionale intervento chirurgico. L’operazione, un trapianto combinato che ha interessato polmoni, fegato e pancreas, è durata in tutto 15 ore e sarebbe perfettamente riuscita. Si tratta del primo intervento di questo tipo effettuato in Italia e in Europa. Il paziente era stato trasferito da Bari a Torino, su un volo di Stato. Si trova al momento ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica per il decorso postoperatorio. Appena i medici lo riterranno opportuno, verrà dimesso dalla rianimazione.

Nell’ultimo periodo il 47enne, già iscritto nella lista attiva per il trapianto di polmoni, era ulteriormente peggiorato, con l’evidenza di una grave disfunzione del fegato. I medici delle Molinette hanno quindi deciso di intervenire con un trapianto combinato. Lunedì si sono resi disponibili gli organi di un giovane donatore, morto in seguito a un trauma cranico.

Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, si è messa quindi in moto la macchina per salvare la vita al paziente, coordinata dal Centro Regionale Trapianti diretto da Antonio Amoroso. Una volta arrivati gli organi a Torino, in sala operatoria si sono date il cambio prima le équipe chirurgiche e anestesiologiche del Centro Trapianto di Polmone, diretto da Mauro Rinaldi, e successivamente del Centro Trapianto di Fegato, diretto da Renato Romagnoli.

Il primo intervento ha interessato il trapianto dei due polmoni, eseguito da Massimo Boffini, coadiuvato da Paolo Lausi. Subito dopo è stata la volta di fegato e pancreas. Entrambi sono stati trapiantati da Romagnoli, che poche ore prima aveva eseguito altri due trapianti di fegato. Durante questo ultimo intervento Romagnoli è stato coadiuvato da Damiano Patrono e da Francesco Tandoi.