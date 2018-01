Torino, va a fuoco il tetto dell’abbazia che ispirò "Il nome della rosa" di Eco

Un incendio è divampato intorno alle 21.30 alla Sacra San Michele, ad Avigliana (Torino). Le fiamme hanno avvolto il tetto dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Sul posto sono arrivate otto squadre diei vigili del fuoco, ora impegnati a spegnare il vasto incendio. La difficoltà per i vigili è raggiungere la Sacra, arroccata sulla vetta del monte Pirchiriano.

La Sacra di San Michele è il monumento simbolo della regione Piemonte. È proprio questa abbazia ad aver ispirato lo scrittore Umberto Eco per il suo best-seller "Il nome della Rosa". Il monumento, costruito tra il 983 e il 987, si trova a soli 40 km da Torino. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'incendio sarebbe ora in via di spegnimento. Potrebbe essere stato un corto circuito a scatenare le fiamme.

Ancora incerte le cause del rogo che ha colpito il tetto del convento, forse dovuto a un corto circuito. In via precauzionale tre padri rosminiani ospitati dalla struttura sono stati evacuati.

L'accaduto ricorda quanto successo nel 1997 nella cupola del Duomo di Torino, dov'è custodita la Sacra Sindone, che durante alcuni di lavori di ristrutturazione prese fuoco.