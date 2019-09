Torna l'estate sull'Italia: da domani temperature ​in salita e cielo sereno

Quest'anno l'estate non è ancora finita. E dopo il freddo e il maltempo degli ultimi giorni, tutta l'Italia attende il gran ritorno del sole.

Da domani, arriva la tipica estate settembrina che regalerà a tutta la penisola temperature calde e cielo soleggiato, almeno fino a domenica 15 settembre. Non è escluso che l'estate settembrina si trascini anche per qualche giorno della prossima settimana, almeno sulle regioni meridionali. Come spiegano i meteorologi del Meteo.it, a portare nuovamente il bel tempo sarà un vortice ciclonico che si svilupperà a sud della Spagna, richiamando la calda aria africana sul bordo orientale, quindi verso l'Italia.

Il caldo tornerà ad abbracciare tutta la Penisola a partire da giovedì 12, quando le temperature toccheranno valori estivi, soprattutto al Centro-Sud, con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 32-33°. In Sardegna, si avranno picchi di anche 35°. Caldo estivo anche al Nord, ma con valori leggermente più bassi, rispetto alle città del Sud.

Il caldo e il bel tempo del giorno saranno, però, affiancati dalla foschia notturna, che porterà temperature più fresche nelle prime ore del mattino e in quelle delle sera, a causa del raffreddamento notturno del suolo.

Questa parentesi estiva durerà almeno per tutto il weekend e si trascinerà anche nei primi giorni della prossima settimana, anche se le temperature andranno diminuendo gradualmente.