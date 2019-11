Torna la paura a Venezia: prevista marea fino a 160cm

A Venezia non c'è tregua: torna ancora la paura. Il centro maree del Comune, che poco fa ha attivato le sirene di allarme in città, ha fatto sapere che verso le ore 11.20 di oggi - venerdì 15 novembre - è prevista acqua alta a 160 cm sul medio mare. Poco fa nuovamente il suono che i veneziani conoscono maledettamente bene: le sirene sono risuonate quattro volte, pari all'allarme massimo. Al momento il livello di marea è già sopra i 115 centimetri. Colpita dal maltempo, la città lagunare si trova in stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri tenutosi nella serata di giovedì ha previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza più urgenti. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che il sindaco sarà il commissario per l'emergenza.

Intanto Luigi Brugnaro ha disposto la chiusura di piazza San Marco: " Piazza San Marco è chiusa. Sono le 9.20 e adesso sono costretto a chiudere la piazza. Stiamo dando gli ordini alla nostra polizia locale e ai carabinieri: chiudiamo la piazza per ogni evenienza, in modo da non mettere a rischio l’incolumità delle persone ". Il primo cittadino ha colto l'occasione per diramare un appello ai cittadini: " Un’altra giornata di allerta. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell'acqua con il Centro previsioni e segnalazioni maree! Serve la collaborazione di tutti. Grazie ".

L'allerta per l'acqua alta

Le ultime previsioni, riviste al rialzo nelle ultime ore, sono state comunicate sui profili social del Comune: " Rinforzi di scirocco lungo l'Adriatico. Prevista una punta massima di marea di 160 alle 11.20 ".

Al Comando della polizia locale è arrivato Federico D'Incà, ministro dei Rapporti con il parlamento, per monitorare la situazione e per un aggiornamento operativo sull'emergenza dell'onda di marea eccezionale che è in corso a Venezia.

