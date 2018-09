"Torna al tuo Paese". E aggredisce migrante 16enne

Episodio di razzismo quello registrato ieri in Sicilia, dove un ragazzino tunisino di 16 anni è stato colpito da un giovane dapprima con una sportellata e poi con calci e pugni mentre gli gridava: "torna al tuo paese". Il migrante, che si trova in Italia da un anno, è ospite della comunità d'accoglienza per minori di Raffadali, piccolo comune in provincia di Agrigento.

Dopo l'aggressione il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale del capoluogo isolano, dove i medici gli hanno riscontrato una contusione ad un testicolo ed una ferita ad un ginocchio. I carabinieri si stanno già occupando del caso per far la dovuta chiarezza circa l'esatta dinamica dei fatti.