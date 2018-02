Toro-Juve, rissa sulla balaustra Juventino cade. In curva: "Uccidilo"

Purtroppo la domenica di Serie A non regala soltanto gioia, gol ed emozioni ma anche scene che mai si dovrebbero vedere nello sport ma soprattutto nella vita. All'Olimpico di Torino, durante il derby della Mole, un bruttissimo episodio di rissa tra ultra.

Scontro nello stadio

In un video diventato virale si vedono due tifosi in bilico su una balaustra che si affrontano in un duello che pare arrivare direttamente dal medioevo. Lo scontro dura pochi instanti: uno viene spinto giù dall'asse di ferro e si schianta a terra. Sullo sfondo la partita e le urla e gli applausi di una parte di tifoseria. Non solo: nel delirio anche il coro "Uccideteli".

Inutili i tentavi da parte delle forze dell'ordine di dividere le due tifoserie. I tafferugli iniziati fuori dallo stadio sono proseguiti negli ultimi minuti di un match che avrebbe dovuto regalare solo del sano sport. (Qui il video)