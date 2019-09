Torturano un gatto facendogli fumare una sigaretta: denunciati

La polizia spagnola ha avviato un'indagine per maltrattamenti su animali nei confronti di alcuni ragazzi di El Ejido (Almeria). Un video, che è diventato presto virale dopo essere stato diffuso sui social dal partito animalista spagnolo Pacma, mostra i giovani impegnati a torturare un gatto di appena 3 mesi nel corso di una festicciola organizzata nella casa di uno di loro. Nel filmato, sconsigliato alle persone sensibili, si vedono due ragazzi intenti a scuotere in aria un gattino prima di mettergli in bocca una sigaretta accesa, costringendolo a inalare il fumo.

In una nota, la Guardia Civil ha fatto sapere che l'identificazione dei responsabili è stata possibile grazie al filmato girato con il cellulare da uno di loro. Dopo avere sequestrato gli smartphone dei partecipanti alla festa, la polizia ha trovato il video incriminato, utilizzandolo come prova per denunciare gli autori della bravata e sequestrare il gatto, prelevato insieme a un altro micio e portato da un veterinario, che ha rassicurato le forze dell'ordine sul loro stato di salute. Ora i felini si trovano in un rifugio per animali. Stanno bene e sono a disposizione del tribunale in vista del processo. L'indagine, sfociata in una denuncia per maltrattamenti, è ancora aperta. Potrebbero essere coinvolti altri ragazzi.

Come riporta il quotidiano Publico, l'indagine è partita dalla segnalazione trasmessa su Instagram dal partito animalista Pacma alla polizia nazionale. Gli animalisti avevano denunciato che alcuni giovani, " tra urla e risate, afferrano le zampe posteriori di un gattino facendolo camminare a faccia in giù con le gambe anteriori su un tavolo. E poi lo prendono dalle zampe anteriori e gli introducono una sigaretta accesa in bocca, costringendolo ad aprirla. Inoltre, mentre bevono birra, lo prendono di nuovo dalle zampe anteriori, scuotendolo con movimenti molto improvvisi in modo che salti e balli sul tavolo ".