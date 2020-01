Torvaianica, addio a nonno Pio, il mitico bagnino centenario

Lo sconfinato amore per il mare lo aveva spinto a lavorare fino 100 anni tanto che ormai era divenuto una figura storia di Torvaianica, frazione del comune laziale di Pomezia. Purtroppo, però, la scorsa notte il mitico bagnino Pio Schiano Moriello ha lasciato per sempre la sua adorata spiaggia sulla quale ha trascorso gran parte della sua vita ed è salito a bordo di una nave che lo sta conducendo verso il paradiso.

A darne notizia sono stati i suoi stessi familiari. Pio aveva compiuto cento anni il 19 novembre, ma a metà agosto era stata organizzata una grande festa in quell’arenile che tanto amava e dove, nonostante la veneranda età, ancora lavorava così da poter condividere questo momento di gioia in spiaggia. In quella gioiosa occasione ai presenti erano state distribuite t-shirt bianche e canotte con il nome di Pio, il disegno di un pattino e una frase celebrativa.

L’amato bagnino aveva aperto 60 anni fa il suo stabilimento in riva al mare e da allora non lo aveva mai abbandonato, diventando la leggenda del litorale. Sono tantissime le persone che, appresa la notizia, hanno ricordato nonno Pio, così era conosciuto da tutti, con un misto di dolore, nostalgia e tanta dolcezza.

Nato il 19 novembre 1919 a Ostia, nonno Pio ha legato la sua esistenza al mare. Pescatore e marinaio di salvataggio, venne arruolato nella Regia Marina durante la Seconda guerra mondiale come Nostromo sommergibilista. È stato uno dei pochissimi naufraghi superstiti dopo l'affondamento della sua unità. Verso la fine degli anni '50, si spostò dal Borghetto dei Pescatori di Ostia a Torvaianica per aprire l'attuale attività di famiglia sul mare.



A partire dal 2004, ricorda l’associazione Pro Loco Torvaianica, nonno Pio ha conseguito una serie di record di voga su pattino, di tempo e distanza sia "assoluti" che di categoria, alcuni ancora imbattuti. Inoltre ha conseguito il riconoscimento del "Guinness dei Primati" come il più anziano “Bagnino del mondo”. Nel 2010, a 91 anni, ha percorso la tratta da Torvaianica a Ostia in due ore e trenta minuti con il suo pattino. L’avventura, ben 23 chilometri in solitaria, era stata una sorta di celebrazione per onorare sua moglie Iole scomparsa l'anno prima. Il pattino usato nell'impresa è esposto come trofeo all'ingresso del suo stabilimento. Sono passati gli anni ma non la sua incredibile forza e il suo immenso amore per il mare.

Ancora oggi usciva a largo col suo pattino e remava per chilometri. Senza dimenticare che fino a quando il suo stabilimento era pieno di bagnanti, nonno Pio indossa la canotta rossa di salvataggio e si accomodava sulla sedia per controllare che tutto andasse per il meglio.

Ora Pio fisicamente non c’è più ma di lui resteranno i tantissimi ricordi e le sue incredibili imprese sportive. Il dolcissimo nonno bagnino è in viaggio verso l’ultima meta. Ad attenderlo ci sarà la sua amata moglie: insieme vivranno per l’eternità in quell’angolo di paradiso dove di certo non mancherà il mare con i suoi colori e i suoi profumi.