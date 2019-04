Toscani: "Ora toglietemi la cittadinanza. Io voglio essere africano..."

Matteo Salvini ancora una volta torna nel mirino di Toscani. Ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, il fotografo di fatto parla della morte del ministro degli Interni. Non gli augura la stessa fine di Benito Mussolini. E il motivo è presto detto: "Diventerebbe un eroe. Bisogna morire vecchi nel proprio letto attorniati dai nipotini. Anche Salvini coi suoi bambini, i suoi nipotini e tutti i cretini che l’hanno votato". A questo punto Toscani sposta il mirino e attacca l'intervo governo e chi ha votato per Lega e Cinque Stelle: "Però mediamente erano più intelligenti della media del bar sport. Adesso abbiamo un governo che rispecchia esattamente i cogl***i del bar sport. Non sono in grado di fare niente, niente, non ne fanno una giusta. Anzi, fanno tutto sbagliato". Poi Toscani lancia la provocazione e chiede di poter rinunciare alla cittadinanza italiana per divetare un immigrato: "Toglietemi subito la cittadinanza italiana. Datemi il passaporto del Togo, un passaporto africano. Accetto subito. Per favore, fatemi sto favore".

E ancora: "L'unica cosa negativa per me a essere in Italia è che sono italiano, perché se fossi straniero, è il posto più bello del mondo, è il teatro di Ionesco. Ma oggi c’è Salvini e io sono anti Salvini". Infine punta il dito contro chi si è ribellato ai rom a Torre Maura. Toscani anche in questo caso "spara" sulla Lega e su chi vota per il Carroccio: "Meglio abitare accanto a un rom che a un leghista. Ma è logico, c***o, parlo tutta la mia vita anche con i rom. E' molto più interessante. Con un leghista non puoi neanche discutere, con un rom puoi ascoltare anche delle belle storie di vita".