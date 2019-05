Il traforo del Gran Sasso è salvo: revocata la chiusura

Il traforo del Gran Sasso non si tocca: è questa la decisione emersa in seguito all'incontro avvenuto in mattinata presso la procura di Teramo. Nonostante le negative indiscrezioni degli ultimi giorni - secondo cui non sarebbe stato così scontato il salvataggio - si è comunque arrivati alla decisione che i cittadini auspicavano.

" Strada dei Parchi revoca la decisione di chiudere il traforo del Gran Sasso" sulla A24 sulla base "di quanto emerso negli incontri dei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e questa mattina in Procura a Teramo ", ha dichiarato Mauro Fabris. Il vicepresidente della concessionaria che gestisce le autostrade A24 e A25 ha poi annunciato che nella mattinata di domani si terrà l'ultimo incontro tecnico con il Mit: argomento della discussione sarà la ricerca delle strategie da intraprendere per mettere in sicurezza il sistema idrico.

Già da sabato la strada dovrebbe essere regolarmente aperta al traffico automobilistico: si viaggierà solo sulla corsia di sorpasso. La viabilità tornerà ad assumere le classiche connotazioni una volta terminati tutti i lavori per la messa in sicurezza del posto (la stima è di circa un anno).

Esulta Toninelli