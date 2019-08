La lite e poi il raptus di follia: tamponati 2 ragazzi in scooter

Tragedia alle prime ore dell’alba ad Azzano San Paolo, poco lontano da Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Due ragazzi, che erano in sella a una Vespa 125, sono stati centrati in pieno da un’autovettura guidata da un uomo risultato poi positivo all’alcol test. Le vittime sono due giovani, Luca Carissimi di 21 anni e Matteo Ferrari di 18 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, domenica 4 agosto, verso le 4. Stando a quanto emerso fino a questo momento, le due vittime erano appena uscite da una discoteca e, a bordo del ciclomotore, stavano rientrando a casa.

Improvvisamente sarebbero stati urtati da una Mini Cooper guidata da un 33enne residente a Curno. Il giovane sarebbe fuggito dal luogo del tamponamento, senza soccorrere i ragazzi e senza nemmeno avvertire il 118. Qualche ora dopo si sarebbe però presentato spontaneamente in commissariato. I ragazzi sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però sono morti subito dopo essere stati ricoverati. Erano giunti in condizioni ormai disperate a causa delle ferite riportate durante l’incidente.

Il 33enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il giovane è anche risultato positivo all’alcol test ed è stato portato al Pronto Soccorso per un malore avuto subito dopo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire cosa sia avvenuto. Secondo le prime indiscrezioni tra i tre vi sarebbe stato un violento diverbio poco prima del tragico impatto, per stupidi motivi. Forse a causa di una ragazza. Tutto però è ancora da verificare. La Polizia stradale di Bergamo ha aperto un’indagine e si sta occupando di rintracciare eventuali testimoni.