Tragedia a Bergamo, donna muore e marito disabile non riesce a chiedere aiuto

La moglie muore per un malore improvviso e il marito disabile non riesce ad aiutarla e a chiedere aiuto.

Il terribile dramma è avvenuto ieri in un appartamento di via Trento a Fara Gera d'Adda, piccolo centro del Bergamasco. Come riporta L'Eco di Bergamo, ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati i vicini di casa della coppia che non avevano notizie degli anziani da qualche ora. A destare ulteriori sospetti che fosse davvero successo qualcosa vi erano le tapparelle dell’abitazione abbassate. Un fatto inconsueto e di non poco conto, questo, viste le abitudini della coppia.

E così è scattato l’allarme. I vicini, preoccupati, sono andati ad accertarsi della situazione. Sbirciando dalle finestre, hanno notato l’uomo, un 87enne disabile, steso sul pavimento in evidente difficoltà.

Senza perdere tempo, i vicini hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che sono riusciti ad entrare nell'appartamento da una finestra. Qui hanno rinvenuto la donna di 70 anni sul letto priva di vita. Nonostante i tentativi di rianimarla, per lei non c'era più niente da fare. La donna probabilmente è stata stroncata da un malore durante la notte.

Il marito avrebbe tentato di salvarla ma è caduto a terra a causa delle difficoltà di movimento. E lì, purtroppo, è rimasto fino all’arrivo dei soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale. L’uomo è stato ricoverato in stato di choc.