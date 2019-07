Auto ferma viene tamponata: travolge e uccide passante

Alle disgrazie non c’è davvero limite. L’ennesima prova si è avuta, stamani, a Imperia, dove un automobilista fermo davanti alle strisce pedonali, è stato tamponato da un’altra vettura. A causa dell’inevitabile balzo in avanti dell’auto, il conducente ha travolto e ucciso una donna di 85 anni che attraversava la strada.

I fatti. Sono circa le 8, quando una vettura Peugeot si ferma all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Martiri, a Porto Maurizio, per far attraversare l’anziana, che tra l’altro abita nelle vicinanze. Subito dietro sopraggiunge una Volkswagen Polo; l’automobilista inchioda, ma non riesce a evitare l’impatto. La Peugeout compie un balzo in avanti travolgendo il pedone, che muore sul colpo. A nulla, infatti, sono serviti i soccorsi del personale sanitario del 118.

A quel punto è stato informato il medico legale. Sul posto interviene anche la polizia municipale, impegnata nei rilievi dell’incidente. L’ipotesi di reato per i due automobilisti è omicidio stradale, ma spetta ora alla Procura valutare le colpe. La strada è stata a lungo chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso.