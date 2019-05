Tragedia a Legnano: donna muore sotto un treno

Tragedia a Legnano, in provincia di Milano. Questa mattina intorno alle 9.00 una donna è stata investita da un treno nella stazione della città.

Come riferisce Legnanonews, la vittima, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata travolta dal convoglio, sotto gli occhi di tanti pendolari che erano sulla banchina in attesa di recarsi a Milano.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti l’Autorità giudiziaria, i Carabinieri, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e operatori sanitari.

A causa del tragico investimento la circolazione ferroviaria sulla linea Milano – Varese è stata sospesa tra Rho e Gallarate. Sono stati previsti ritardi fino a 60 minuti. La stazione legnanese è stata chiusa.

Trenord ha annunciato che con il titolo di viaggio già in loro possesso, i viaggiatori possono utilizzare i treni in partenza da Varese Nord in direzione Milano Cadorna e viceversa. Sono stati attivati inoltre servizi di bus spola da Varese a Porto Ceresio, con fermate a Induno Olona, Arcisate e Bisuschio Viggiù, e da Legnano a Rho, con fermate a Canegrate, Parabiago e Vanzago Pogliano.