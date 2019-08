Tragedia in mare. Annega la mamma e si salva la bambina

Una terribile tragedia si è consumata questa mattina, sabato 17 agosto, su una spiaggia in provincia di Matera. Mamma e figlia, che stavano nuotando in mare, sono state soccorse dai bagnini. Per la madre non c’è stato nulla da fare. La figlia invece è stata tratta in salvo e si trova ora in ospedale per accertamenti. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi nei pressi del lido Nettuno a Metaponto, in provincia di Matera.

Una giovane madre di 26 anni era entrata in acqua insieme alla sua bambina di sei anni, quando improvvisamente avrebbe richiesto l’intervento dei bagnini. Mamma e figlia, di origini albanesi e residenti nel barese, stavano trascorrendo le loro vacanze estive in Basilicata. Subito sono accorsi in loro aiuto alcuni medici presenti sulla spiaggia, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Per molti minuti i soccorsi hanno cercato di rianimare la mamma, ma alla fine si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso.

La bimba invece avrebbe riportato un edema polmonare. La piccola è stata quindi trasportata d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale San Carlo di Potenza. Secondo alcune informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma sarebbe tutt'ora ricoverata per effettuare altri esami. Ancora da chiarire la causa del decesso, forse un malore improvviso. Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna che dovrebbe forse chiarire ogni dubbio.