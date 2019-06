Tragedia a Matera, travolti da un mietitrebbia: muoiono due fratelli

Una tragedia nelle campagne tra Pomarico e Miglionico, un Comune in provincia di Matera. Due fratelli agricoltori sono morti mentre lavoravano un terreno, travolti da un mietitrebbia. Il pesante mezzo, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Ma per i due uomini, di 55 e 58 anni, non c'è stato nulla da fare. È rimasta ferita anche una terza persona, la figlia del 55enne. Si tratta di una giovane donna di 19 anni. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera e non sarebbe in pericolo di vita. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per capire l'esatta dinamica dell'incidente.



"L'ennesimo sangue versato sui campi della Basilicata impone una seria e circostanziata riflessione sullo stato della sicurezza in agricoltura", ha dichirato il segretario generale della Fai Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo. "Non possiamo esimerci dal rivendicare una rinnovata attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in agricoltura dove va intensificata l'opera di informazione e prevenzione. Occorre intervenire con rapidità per evitare che ulteriori tragedie si consumino nella rassegnazione di chi può e deve intervenire", ha concluso il segretario della Fai Cisl.