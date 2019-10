Tragedia nel Foggiano: donna uccisa a coltellate

Torna agli onori della cronaca per una nuova tragedia familiare, Orta Nova, un Comune in provincia di Foggia. Una donna di 53 anni, Filomena Bruno, è stata uccisa, ieri pomeriggio, a coltellate nei pressi della sua abitazione in viale Diaz. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe stata uccisa da un uomo che poi sarebbe fuggito. Gli investigatori pensano all'ex genero della donna, Cristoforo Aghilar, un pregiudicato di 36 anni evaso dagli arresti domiciliari alcune settimane fa. Lo scorso 26 ottobre, infatti, Filomena Bruno era stata minacciata dall'uomo, con una pistola, in un bar del paese.



Gli investigatori, dopo la minaccia, avevano invitato la donna a trasferirsi a casa della madre e a comunicare ogni suo spostamento. Ieri, però, secondo le indiscrezioni, la Bruno, senza avvisare nessuno si sarebbe recata con la madre nella sua abitazione per prendere alcuni effetti personali. In casa le due donne avrebbero trovato l'uomo che, probabilmente, era riuscito ad entrare forzando la porta d'ingresso. Il 36enne ha colpito l'ex suocera con alcune coltellate. La donna ha tentato la fuga nel cortile dell'abitazione, ma è stata raggiunta e ferita ancora dall'uomo. La vittima è morta poco dopo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarla da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. I carabinieri ora stanno cercando l'ex genero della vittima, ma di lui non vi è traccia. L'omicidio ha sconvolto l'intera comunità accorsa sul luogo del delitto, come si vede nella foto pubblicata su Facebook da "Telesveva".



Orta Nova, purtroppo, non è nuova alle tragedie familiari. Il 12 ottobre scorso, infatti, Ciro Curcelli, un agente penitenziario, ha ucciso a colpi di pistola la moglie e le due figlie per poi togliersi la vita dopo aver avvisato i carabinieri.

Toccanti le parole del sindaco del piccolo paese del Foggiano, Mimmo Lasorsa, che in un post ha scritto: " Ancora una volta un terremoto all'interno della nostra comunità. Ancora una volta il grido di dolore di un paese si innalza al di sopra di ogni altra cosa. Ancora una volta il popolo di Orta Nova si stringe solidale di fronte ad una tragedia. Non ci sono parole, ancora una volta, per quello che è accaduto. Un pensiero a Filomena e alla famiglia Bruno. Affinché possano avere giustizia dalle nostre istituzioni. "