Tragedia Rigopiano, madre di una delle vittime aggredisce imputato

L'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino, è stato aggredito mentre si trovava nel bar del tribunale di Pescara durante una pausa della seconda udienza preliminare sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano.

L’uomo, uno dei 25 imputati, è stato colpito alle spalle da Maria Perilli, madre di Stefano Feniello, una delle 29 vittime della tragedia avvenuta il 18 gennaio del 2017 presso l'omonima località situata nel comune di Farindola, in Abruzzo.

La donna, tra l’altro, è la moglie di Alessio Feniello, sotto processo per aver violato i sigilli dell’area dove 29 persone, tra cui lo stesso Stefano, morirono sepolte dalla neve.

La Perilli ha preso a pugni l’ex sindaco, che è caduto a terra, urlandogli: "Hai firmato la condanna a morte di mio figlio". Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine e gli operatori del 118, che hanno assistito Giancaterino.

"Era al bar allegramente, quando è stato lui a firmare la condanna a morte di mio figlio e allora l'ho preso a pugni", ha dichiarato la donna che ha aggiunto di non credere di avergli provocato ferite. "Lui e' il doppio di me. Quindi potete immaginare il male che gli ho fatto”.