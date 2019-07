Tragedia sul campo da golf: bimba uccisa da pallina scagliata da suo padre

Immane tragedia su un campo da golf, dove una bambina è stata uccisa dalla pallina colpita da suo padre. L'incidente nel circolo Sleepy Ridge a Orem, nello Utah, Stati Uniti d'America. La piccola era seduta sulla golf cart quando è stata raggiunta alla testa dalla pallina.

Secondo quanto reso noto dalla polizia a stelle e strisce, papà e figlia si trovavano insieme sull'erba del campo e, come abitudine, la piccola accompagnava il genitore sul green, vedendolo giocare.

All'improvviso, mentre era in attesa che il padre la raggiungesse a bordo del veicolo, ecco quel colpo fatale: la pallina da l'ha centrata sulla nuca. Dunque i soccorsi e la disperata corsa in ospedale a Salt Lake City, ma per la bimba non c'è stato nulla da fare.

Da quanto riporta il Corriere, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo di indagine sul tragico evento, ma non avrebbero intenzione di muovere alcuna accusa all'uomo.