Tragedia in Valle d'Aosta, scontro aereo-elicottero sul Rutor: guarda il video choc

Il 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, un elicottero della società Gmh, impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo decollato da Megève, in Francia, si scontrarono in volo. Nello schianto morirono sette parsone.

I due velivoli si urtarono sopra la località di Lac Neuve e precipitarono da circa 2.600 metri di altezza in quota.

La guardia di Finanza, grazie alle squadre di ricerca portate sul posto proprio da un mezzo delle stesse Fiamme Gialle, ha recuperato le due GoPro che erano montate sull'elicottero italiano: le due microcamere, una sul lunotto frontale dell'aeromobile, l'altra laterale, erano in funzione e hanno ripreso la drammatica sequenza dell'incidente in volo.

I video mostrano il terribile scontro, per il quale deve rispondere il pilota del piccolo aereo tunisino, il 64enne Philippe Miche(le ipotesi di reato a suo carico sono disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato), sopravvissuto alla tragedia insieme a un passeggero che era a bordo dell'elicottero.