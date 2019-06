Tragico frontale a Pesaro: tre vittime e due feriti

Un impatto devastante ha provocato tre morti e due feriti: è successo questo pomeriggio verso le ore 16:30 sulla statale Adriatica, all'altezza dell'abitato di Colombarone nel comune di Pesaro, dove tre automobili sono state coinvolte in un incidente choc. Tra le vittime ci sono due donne e un uomo: una donna di 32 anni - che si trovava all'interno di una Mazda sul lato passeggero - è morta sul colpo; la stessa sorte è capitata al 60enne che guidava la Fiat 600; la terza vittima, la moglie dell'uomo, ha perso la vita poco dopo essere stata trasportata in ospedale - si legge su Il Messaggero.

Il conducente alla guida della Mazda è stato immediatamente portato in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona; nulla di grave invece per un'altra donna che guidava una Citroen C3; in serata dovrebbe essere dimessa dal San Salvatore di Pesaro.

L'impatto

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, la Mazda avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l'utilitaria della coppia, dietro cui viaggiava la C3.

I residenti hanno prontamente avvertito i soccorsi dopo aver udito un forte boato e notato del fumo provenire dalle vetture; sul posto si sono recati ambulanze, elicottero per il salvataggio, vigili del fuoco e polizia municipale. La viabilità della statale Adriatica è stata interrotta per questioni di sicurezza e per consetire tutti i rilievi del caso.