Tragico incidente nella notte: muoiono quattro ragazzi

Tragico impatto mortale quello che questa notte ha spezzato la vita di quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Il conducente è invece ricoverato in ospedale con una caviglie fratturata. Per motivi ancora da chiarire l’auto, una Seat Leon guidata da un 40enne, è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il guardrail. L’impatto sarebbe avvenuto verso le 5 di oggi, domenica 13 ottobre, sulla Statale che collega Paternò a Catania, precisamente all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Piano Tavola. Le vittime stavano probabilmente rientrando da un sabato sera passato in una discoteca di Aci Castello.

Secondo una prima ricostruzione, nel tragico impatto non sarebbero coinvolte altre macchine. I corpi dei ragazzi, morti sul colpo, sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, l’Anas e il personale medico del 118. Le vittime sarebbero tutte di Adrano.

Tra i morti anche la fidanzata del conducente dell’auto, Lucrezia Diolosà Farinato, di 28 anni, oltre a Salvatore Moschitta, di 20 anni, Manuel Petronio, di 17 anni e una 15enne, Erika germana Bozza. Il guidatore, l’unico sopravvissuto, è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Cannizzaro, per una caviglia fratturata. L’auto è rimasta completamente distrutta, accartocciata su se stessa.