Tragico incidente in scooter: muore un 16enne

Strade di sangue a Salerno, incidente in moto: muore a 16 anni. La tragedia nel fine settimana, a perdere la vita un ragazzo di Cetara.

Il dramma s’è consumato, come riporta La Città di Salerno, nella serata di sabato scorso su via Benedetto Croce, la strada che collega la città capoluogo alla vicina Vietri sul Mare e a Cava de' Tirreni. Il giovane, Vittorio Senatore, viaggiava in sella allo scooter insieme a un amico quando ha perso il controllo del mezzo. La caduta e l'impatto con un muro di contenimento stradale gli sono stati fatali: il ragazzo è stato subito soccorso dal personale del 118 ma è deceduto in ospedale a Salerno. L’amico, per sua fortuna, è rimasto illeso.

La notizia del tragico incidente e della morte del giovane ha commosso tre città: Salerno, dove il ragazzo andava a scuola ed era molto conosciuto e apprezzato, Cetara dove la famiglia del giovane ha vissuto fino a pochi mesi fa e che lui aveva continuato a frequentare e Cava de’ Tirreni, dove si era trasferito da qualche tempo.

Oggi sono previsti i funerali del ragazzo che verrà ricordato anche dai tifosi della Salernitana, oggi impegnata in casa nel derby contro il Benevento, in omaggio alla sua fede calcistica.

