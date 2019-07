Trainato a Lampedusa il barcone con 14 tunisini a bordo

È stato recuperato nelle scorse ore il barchino con 14 persone a bordo segnalato, già sabato sera, dal network telefonico Alarm Phone.

L’allerta scatta per l’appunto nella serata di ieri quando, a ridosso di Lampedusa, viene segnalata la presenza di un’imbarcazione in avaria con a bordo non più di 15 persone. A raccontarlo sul proprio canale Twitter è proprio Alarm Phone: “Ieri alle 20.53 un parente ci ha segnalato una barca in difficoltà che ha lasciato la Tunisia la sera prima con a bordo 12-14 persone – si legge sul Tweet – inclusi una donna e vari minorenni. Erano già vicini a Lampedusa ma non erano in grado di mandare la posizione Gps”.

Poi, poco dopo, gli stessi amministratori di Alarm Phone aggiornano la situazione: “Alle 21.30 siamo riusciti a contattare la barca per la prima volta. Le persone a bordo riuscivano a vedere Lampedusa ma non riuscivano a procedere oltre per mancanza di carburante. Alle 22.35, dopo aver verificato dei dettagli importanti, abbiamo allertato la guardia costiera”.

I militari a quel punto sono già a lavoro per identificare l’imbarcazione, anche se la visuale notturna in mare ovviamente complica il lavoro. Sul canale del network telefonico in questa domenica mattina arrivano poi altri aggiornamenti: “Ultimo contatto con la barca alle 7.29h di stamattina: erano ansiosi ed esausti, ancora alla deriva vicino a Lampedusa”, si legge su Twitter in un post in cui Alarm Phone conferma il lavoro della Guardia Costiera per recuperare il mezzo.

Alla fine, come detto, l’imbarcazione viene trovata ed i militari riescono a farla attraccare all’interno del molo Favarolo del porto dell’isola più grande delle Pelagie. A bordo 14 persone, tutte provenienti secondo i loro racconti dalla Tunisia. Si tratta di un nuovo approdo per mezzo di barchini e mezzi molto piccoli che avviene a Lampedusa.

La stessa Alarm Phone ne dà conferma: “Alle 12.16pm CEST un parente delle persone a bordo – si legge nel tweet del network – Ci ha riferito che la barca in difficoltà è stata portata in salvo in Italia e che le persone a bordo sono a Lampedusa. La guardia costiera ha confermato che stanno tutti bene”. Il tweet poi si conclude con un messaggio dalle non trascurabili connotazioni politiche: “Benvenuti in Europa!”

Il salvataggio sopra raccontato non è comunque l’unico di questa domenica. A Lampedusa infatti, sempre nelle scorse ore, approda un altro barchino questa volta più piccolo e con sette persone a bordo.

In totale, i migranti sbarcati in questa domenica sono 21, tra loro anche alcuni minorenni ed alcune donne. Tutti vengono descritti in buone condizioni di salute e si trovano attualmente all’interno dell’hotspot di Lampedusa.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare il trasferimento per mezzo di un traghetto verso Porto Empedocle e, da lì, in altre strutture della Sicilia.