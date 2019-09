Trapani, turista milanese mangia tonno in un ristorante di San Vito Lo Capo e viene colta da malore

Mangia del tonno al ristorante e viene colpita da malore. È successo a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ad una donna milanese che si trovava sul posto per assistere all’evento del “Cous Cous Fest”.

Una giornata come le altre, dove alla bellezza della zona di mare si coniugano gli appuntamenti con la buona cucina e la musica previsti nel cartellone della festa. Ma per la sessantasettenne qualcosa non è andata bene durante il pranzo a base di tonno affumicato e pesce arrosto.

Subito dopo aver mangiato il pesce è stata colta da malessere con continui abbassamenti di pressione.

Chi era presente ha cercato di aiutarla ma il suo stato è apparso subito grave. Fortunatamente in zona erano presenti i soccorritori del 118 di Palermo che prestavano servizio in occasione dell’evento nella zona balneare.

La donna è stata rianimata e portata in codice rosso al pronto soccorso all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni appaiono ancora critiche.

Sul fatto indagano i carabinieri del Nas. La donna sarebbe stata colta dalla sindrome sgombroide generata dalla istamina che produce il pesce quando non è ben conservato. Uno degli effetti tipici dell’istamina è l’abbassamento repentino della pressione e la turista, a quanto pare, tra l’altro stava seguendo una cura per l’ipertensione.

Un fatto che ha generato panico nella zona, non solo per lo spavento nel vedere la turista in quelle condizioni ma anche sui possibili rischi cui si può essere sottoposti nel pranzare fuori casa in assenza del mancato rispetto delle corrette modalità di conservazione dei prodotti.