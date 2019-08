Trappola sessuale a ottantenne: ricattato da madre e figlia

Hanno attirato un anziano nella trappola sessuale per poi ricattarlo. Madre e figlia, di 43 e 26 anni, sono state denunciate per estorsione nei confronti di un ottantenne della zona dell'Alta Padovana. La ragazza, fingendosi minorenne, ha anche minacciato di denunciarlo se non avesse pagato.

Il tranello ha inizio nell'estate del 2018 quando le due donne, di nazionalità marocchina, hanno contattato l'ottantenne al cellulare, cominciando con lui una corrispondenza dai toni sempre più spinti. Dopo i messaggi espliciti sono arrivate le immagini. Hanno cominciato a inviare all'anziano, evidentemente compiaciuto di quel gioco erotico, scatti intimi in pose provocanti e in cambio ricevevano altrettante foto osé. Prove compromettenti, utili al ricatto.

Lo scambio di foto è proseguito fino a quando le due donne non hanno deciso di scoprire il loro gioco e di cominciare a chiedere soldi alla vittima pena la pubblicazione delle foto private. In due occasioni l'ottantenne ha versato 150 euro in delle carte prepagate come da indicazioni delle due ricattatrici, ma di fronte a richieste sempre più insistenti l'anziano ha deciso di interrompere completamente i contatti.