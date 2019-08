Trascinata nell'androne, picchiata e stuprata. Arrestato senegalese a Torino

Una violenza di prima mattina a Torino. Un senegalese ha seguito una donna che stava portando a passeggio i cani, l'ha trascinata dentro all'androne di un palazzo in corso Giulio Cesare e poi - dopo averla picchiata - l'ha stuprata. Un residente che stava scendendo per le scale, poi, ha colto in flagrante l'immigrato mentre violentava la vittima. A quel punto l'uomo si è subito scagliato contro il malvivente. Una volta che è riuscito a liberare la donna, ha dato l'allarme.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna che ha subito la violenza è una 50enne che problemi psichici e ora è stata ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco.

Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell'ordine. Degli accertamenti sono in corso da parte degli investigatori del commissariato Centro. Il senegalese è stato arrestato in flagranza di reato.