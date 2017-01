Trenitalia, nel 2017 gli abbonamenti sui treni ad alta velocità aumentano del 35%

Viaggiate spesso con i treni ad alta velocità? Male, dal 17 gennaio gennaio infatti sono aumentati i costi degli abbonamenti. L'allarme della Federconsumatori parla chiaro: "35% in più di prima".

"Aumenti del 35%"

La Federconsumatori, come riporta Il Tempo, ha concluso uno studio che prende in considerazioni 3 tratte centrali: Roma-Napoli, Bologna-Firenze e Milano-Bologna. Nel confronto tra i prezzi di qualche anno fa e quelli attuali, l'associazione che tutela i consumatori, ha rilevato un aumento sconcertante: la prima tratta è passata da 356 a 481 euro per l'orario completo sette giorni; la seconda da 224 a 302 euro mentre la Milano-Bologna da 417 a 563 euro. " Già a giugno 2015 gli abbonamenti della Torino-Milano erano passati da 295 a 340 euro. - rivela la denuncia la Federconsumatori - Adesso lo stesso abbonamento di seconda classe, valido per tutti i giorni, è arrivato a 459 euro, 120 euro in più di prima, il 35% in più ".