Trentino, escursionista cade e muore: il cane la veglia per ore

Melanie Kaserer stava scalando il Picco Ivigna in Trentino quando la ragazza, residente nel paese di San Pancrazio, non aveva più dato sue notizie. Si sono quindi mossi i soccorsi; innanzitutto gli uomini del soccorso alpino di Merano, Lana e Sarentino. Setacciando la zona per tutta la serata di giovedì sera e notte, combattendo anche contro il buio, alla fine l'hanno trovata sotto la cima di Picco Ivigna che tocca quota 2.670 metri.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto intorno all'1:30 di notte, un volo di 200 metri si legge sul Corriere che non ha dato scampo alla vittima. Grazie al verricello dell'elisoccorso Pelikan 1 il suo corpo è stato recuperato alle 6 di venerdì mattina. I carabinieri della stazione di Avelengo si sono occupati della ricostruzione che comunque era già chiara a tutti. La 26enne sarebbe scivolata e sarebbe caduta tragicamente nel vuoto del crepaccio. La Kaserer potrebbe essere scivolata a causa di una piccola lastra di ghiaccio misto a neve che molto probabilmente non ha visto camminando. Nonostante siamo in piena estate ad altezze simili le temperature sono ancora molto rigide. Parenti e amici hanno tentato di mettersi in contatto con lei per ore senza ottenere risposte.

Melanie aveva ben tracciato il suo percorso comunicandolo ad amici e parenti ma fondamentale è stato il suo cane che, grazie ai continui latrati di dolore per la morte della padrona, ha guidato le ricerche durante le ore più buie.