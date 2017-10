Il sindaco trentino cita il Mein Kampf sul notiziario del Comune

È datato agosto 2017 e si trova ancora con una banale ricerca in rete un articolo pubblicato da Carlo Battisti, sindaco del comune trentino di Sover, sul notiziario del municipio e che ha destato scandalo dopo che il quotidiano locale Il Trentino si è reso conto di come alcuni passaggi fossero dei copia-incolla quasi integrali di passaggi del Mein Kampf di Adolf Hitler.

Battisti, che intendeva in realtà esaltare il ruolo delle amministrazioni locali si è limitato a sostituire "Comune" a "Stato" e poi "famiglia" a "donna". E per il resto ha preso un passaggio scritto dalla penna di Hitler. Sostiene però di non essere direttamente responsabile.

"Ho frequentato le scuole dell'obbligo e l'italiano non è il mio forte", ha raccontato, dicendo di avere affidato alcuni pensieri a un giovane collaboratore che poi avrebbe fatto il resto. Fino a che qualcuno si è accorto che quelle parole erano scopiazzate, e nemmeno da una fonte qualsiasi.