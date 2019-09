Trento, donna uccisa a calci e pugni: fermato il marito

Marco Manfrini, marito di Eleonora Perraro, non sa dare una risposta circa la tragica fine della moglie, morta a Nago-Torbole (Trento). L'autopsia ha reso noto come la 43enne sia deceduta a causa delle numerose percosse subite. Marco ha dichiarato: "Il sorriso di mia moglie è l’ultima immagine impressa nella mia mente. Lei serena, sorridente, nel giardino all’esterno del bar, poi c’è solo il buio".

Marco Manfrini, fermato e condotto nel carcere di Spini di Gardolo (Trento) dai carabinieri di Riva del Garda, ripete continuamente tali parole alla stregua di un mantra. L'uomo, recluso dallo scorso 5 settembre, è assistito dall'avvocato Elena Cainelli, alla quale ha dichiarato: "Io l'amavo, non ricordo cosa sia successo". Un vuoto di memoria, un buio di alcune ore durante le quali potrebbe essere accaduto di tutto. Questa è la versione dell'uomo che necessita tuttavia di conferme. Era stato proprio lui a chiamare il 112 alle 7:30 del 5 settembre 2019. L'omicidio è avvenuto all'esterno del locale "Sesto Grado". il cui giardino offre, normalmente, una cornice molto serena, allietata dalla presenza di alberi, amache e puff. Un'atmosfera idilliaca spezzata dalla presenza di un cadavere, quella di Eleonora.