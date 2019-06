Trento, sassaiola tra magrebini: auto danneggiate, ferito un uomo

Violenta rissa tra stranieri avvenuta la scorsa mattina a Trento. Sono all'incirca le 3 quando in vicolo Colico iniziano a volare insulti e minacce tra alcuni nordafricani, che arrivano ben presto al confronto fisico.

Gli stranieri cominciano a staccare dalla pavimentazione stradale alcuni blocchetti di porfido ed a scagliarseli addosso con forza, arrivando a danneggiare numerose vetture parcheggiate nelle vicinanze di piazzetta Lainez. Rimane ferito uno degli avventori del bar "Accademia", colpito da un cubetto alla gamba.

Quella che è diventata una vera e propria sassaiola ha rischiato poi di coinvolgere anche gli altri clienti del locale, che sono rimasti rintanati nella speranza di evitare la furia dei magrebini.

Come riportato da "La voce del Trentino", la titolare dell'"Accademia" ha raccontato il terrore di quegli attimi. "Mai visto nulla di simile. Piovevano sassi da tutte le parti, e sentivo dei tonfi cupi e dei vetri andare in pezzi, poi ho capito che erano le macchine danneggiate" .

La stessa donna è stata minacciata da uno dei responsabili della rissa, mentre tentava di contattare telefonicamente le forze dell'ordine. L'extracomunitario l'ha notata, è tornato sui suoi passi ed ha cercato di strapparle di mano il cellulare e di intimidirla, gridandole: "Fatti gli affari tuoi" . Fortunatamente il marito della donna è intervenuto in tempo ed ha messo in fuga il magrebino, e qualche minuto più avanti sono sopraggiunti anche i carabinieri del comando di Trento.