Treviso, gioca 8 euro e ne vince 20mila: donna offre il caffè a tutto il bar

Ha provato a tentare la fortuna, che questa volta, evidentemente deve averla ascoltata. Così, nei giorni scorsi, una signora residente a Gaiarine, in provincia di Treviso, è entrata in un bar tabaccheria gestito da Elisabetta Daniel, situato nel centro del paese e ha deciso di giocare 8 euro al Lotto, portandosene a casa circa 20mila: 19.258 euro, per l'esattezza. Secondo quanto riportato da Treviso Today, la vicenda sarebbe accaduta nei giorni scorsi, quando la vincitrice ha puntato 4 euro sul terno secco e altri 4 sull'ambo, realizzando così la più alta vincita per l'esercizio del paese veneto.

La donna ha aspettato fino a sabato scorso per incassare la vincita con la sua schedina. Accolta dall'entusiasmo di diversi clienti, la fortunata vincitrice ha voluto condividere con loro la sua gioia, offrendo a tutti il caffè. Alla titolare dell'esercizio, invece, la donna avrebbe chiesto le sue misure per porterle comprare un vestito in segno di riconoscenza. Nel locale, solo nell'ultimo mese, le vincite avrebbero raggiunto circa 33mila euro, rendendolo a tutti gli effetti uno degli esercizi più fortunati della provincia trevigiana.