In tribunale con bermuda e infradito, il giudice: "Vada a cambiarsi"

È arrivato in aula per assistere alla sentenza di divorzio con bermuda e infradito. Un abbigliamento inappropriato per un tribunale tanto che il giudice ha invitato l'uomo ad uscire dall'aula e a ripresentarsi indossando degli abiti adeguati. È accaduto durante un'udienza di fronte al presidente della Sezione civile del Tribunale di Trieste, Arturo Picciotto.

" Anche se non c'è una casistica specifica su ciò che si può o non si può indossare, è il Codice di procedura ad attribuire al giudice il compito di garantire il rispetto del decoro durante l'udienza pubblica ", ha spiega Picciotto a Il Piccolo.

In aula erano presenti i due coniugi in fase di divorzio con i rispettivi avvocati. Dopo aver visto l'abbigliamento dell'uomo, il giudice gli ha chiesto di allontanarsi e di cambiarsi i vestiti.

" Ho parlato con gli avvocati e mi sono lamentato del fatto che non avessero dato indicazioni di vestirsi in modo adeguato - ha continuato il magistrato -. Mi hanno assicurato di averlo fatto, ma la raccomandazione non era stata recepita. L'ho quindi invitato a tornare vestito in modo adeguato ".