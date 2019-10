Trieste, 17enne entra ferito al McDonald: "Mi hanno accoltellato"

Si è fatto strada fino al McDonald vicino. Dietro a lui una scia di sangue. " Aiuto, mi hanno accoltellato ", avrebbe urlato il giovane una volta entrato nel fast food affollato di Trieste.

Protagonista della vicenda un ragazzo 17enne di Cervignano ma residente nel capoluogo. Il giovane è entrato nel locale ieri sera dopo essere stato ferito all'addome in modo grave. All'origine dell'accoltellamento, come spiega il Gazzettino, una rissa scoppiata tra giovani vicino alla Scala dei Giganti.

Il ragazzo, subito soccorso, è stato portato all'ospedale Cattinara e sottoposto a un intervento chirurgico. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni risultano ancora gravi.

Nella notte, la polizia ha condotto una serie di indagini per identificare i responsabili. I militari avrebbero portato in Questura due coetanei del ferito e ora sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. La zona dell'incidente sarebbe da tempo controllata dalle forze dell'ordine per i numerosi episodi di spaccio, atti vandalici e risse.