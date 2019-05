Trieste, 17enne presa a calci da due uomini sul bus: nessuno fa nulla

Momenti di follia questa mattina a bordo di un autobus di linea di Trieste, dove una giovane di 17 anni è stata brutalmente aggredita da due uomini senza alcuna apparente motivazione.

Secondo le prime informazioni riportate da "TriestePrima", l'episodio si è verificaro sul mezzo della linea 20, intorno alle 7:10. La giovane si stava recando a scuola, quando è stata inspiegabilmente coinvolta nella lite fra due uomini di mezza età che, dopo avere a lungo discusso con toni accesi, hanno preso di mira la minorenne.

È la stessa vittima dell'aggressione, ancora sotto choc, a raccontare quegli istanti. "Sono salita sull'autobus per venire in centro e andare a scuola in piazza Oberdan. Arrivati in città, in via Carducci sono saliti a bordo due uomini dall'accento triestino sulla quarantina. Stavano litigando tra di loro e ad un tratto mi hanno presa a calci, buttata per terra. Sono ancora adesso sconvolta, l'autista e le persone sull'autobus non sono intervenute" . A scioccare la 17enne, oltre all'atroce violenza subìta, è proprio il fatto che nessuno abbia almeno tentato di soccorrerla. "Ero al centro del bus ed è pazzesco, nessuno ha fatto niente".

In seguito all'aggressione, la ragazza è comunque riuscita ad abbandonare l'autobus della Trieste Trasporti, scendendo alla fermata in prossimità della sua scuola. Qui, dolorante e sconvolta, ha telefonato ai genitori, raccontando loro quanto le era appena accaduto.

Questi ultimi sono subito corsi a prendere la figlia per raggiungere insieme a lei la questura, dove è stata sporta formale denuncia. Terminate le formalità, la 17enne, che lamentava un forte dolore al braccio ed aveva una caviglia gonfia, è stata successivamente accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale locale.

"Io non conosco questi due uomini, non so chi siano ma so che parlavano in dialetto triestino e hanno circa 40 anni" ha riferito la giovane agli inquirenti, che ora si stanno occupando di risalire all'identità dei responsabili. "Non li ho mai visti prima, erano arrabbiati tra di loro e poi sono venuti verso di me e hanno cominciato a farmi del male".

Le indagini sono in corso, e gli agenti della questura si stanno occupando di acquisire le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sull'autobus.