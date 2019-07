Trieste, multato dalla polizia perché dormiva sull'amaca

La Polizia locale lo ha sopreso mentre dormiva su un'amaca appesa tra due alberi sul lungomare di Barcola, verso il castello di Miramare, a Trieste. E per il suo comportamento è stato multato. Così, un turista austriaco di 52 anni, in vacanza in Italia, dovrà pagare una sanzione di 300 euro perché, secondo il regolamento locale, " negli spazi a verde è vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere ".

Il dibattito attorno all'episodio si è poi trasferito in rete, dove si è accesa una discussione sui social network, con centinaia di messaggi critici. In diversi, infatti, hanno valutato come "esagerata" la misura voluta dalle autorità e molti triestini avrebbero ammesso anche di non essere nemmeno al corrente di questo divieto. Altri utenti, poi, avrebbero segnalato il fatto di non aver mai notato cartelli all'interno della pineta di Barcola. Ma tra i messaggi anche quelli dei sostenitori della multa, che hanno ricordato come gli agenti si siano limitati "semplicemente" ad applicare "un regolamento in vigore". Per la giornata di domani è stato organizzato un flash mob in pineta dal titolo "Amache libere".

Secondo quanto riportato da Tgcom 24, nel 2017, dopo alcune segnalazioni per la situazione di degrado la polizia municipale aveva multato sette "campeggiatori abusvi", sorpresi nel sonno, che erano stati allontanati dal luogo.