Quel grido "Pakistan!". Poi l'attacco ai ragazzi e le molestie alle ragazze

Episodio di aggressione avvenuto nella serata di sabato a Trieste, per la precisione in piazza Sant'Antonio. Qui, secondo quanto riferito da alcuni testimoni al quotidiano "Trieste Caffè", un gruppo di stranieri, probabilmente pakistani, avrebbero molestato due ragazze sedute su una panchina, per poi prendersela con alcuni giovani del posto. Il fatto si sarebbe verificato intorno alle 22.00.

"Un gruppo di cinque ragazzi dall’accento straniero, presumibilmente pakistani, la gran parte ubriachi e barcollanti, ha iniziato ad infastidire insistentemente due giovani ragazze sedute su una panchina" , ha raccontato una signora. Le molestie non sono fortunatamente andate avanti, spiega la testimone, in quanto insieme alle ragazze si trovava un cane che ha reagito abbiando furiosamente contro gli stranieri, facendoli allontanare.

Ormai fuori controllo, il branco avrebbe allora rivolto la propria attenzione su un gruppo di ragazzi seduti a poca distanza. "Uno dei cinque stranieri si è avventato, senza il benché minimo razionale motivo, contro uno dei tre giovani, gli altri quattro gli hanno dato man forte. Uno dei due amici dell’aggredito ha cercato di intervenire a supporto dell’amico. Di tutta risposta il gruppo degli ubriachi ha iniziato ad urlargli scontro, a schernirlo" , prosegue il racconto della signora.

Dal momento che la situazione stava degenerando, la donna, che si trovava insieme al marito, ha deciso di intervenire. "Mio marito si è messo accanto a loro cercando di difendere il tre giovanissimi, di tutta risposta è stato schernito da due ubriachi. Nel frattempo sono arrivati altri loro amici, si sono raggruppati a parte iniziando ad urlare “Pakistan, Pakistan”, andandosene poi via. Da avere davvero paura" , conclude la testimone.

Non è chiaro se sul posto siano o meno intervenute le forze dell'ordine. A quanto pare il gruppo di stranieri potrebbe essere responsabile anche di altri disordini causati nelle vicinanze della piazza. Poco tempo dopo, infatti, una coppia sarebbe stata aggredita da un branco di extracomunitari. Probabilmente le stesse persone.

Le indagini degli inquirenti sono in corso.