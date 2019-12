Trieste, stranieri su scooter rubato feriscono agente e militare

Momenti di forte tensione a Bagnoli della Rosandra, una frazione del comune di San Dorligo della Valle (Trieste), dove due cittadini stranieri hanno tentato di eludere un controllo da parte dei carabinieri e si sono poi scagliati con violenza contro gli stessi una volta trovatisi con le spalle al muro.

Rimasti feriti durante la colluttazione, un militare ed un poliziotto accorso per aiutare i colleghi hanno avuto necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso.

I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati durante la mattinata di martedì 10 dicembre.

Tutto ha avuto inizio quando i carabinieri della Stazione di San Dorligo, impegnati in un'operazione di controllo del territorio, hanno notato due soggetti sfrecciare in strada in sella ad uno scooter. I militari, che avevano istituito un piccolo posto di blocco a bordo della carreggiata, nei pressi dello stabilimento Wartsila, hanno fatto cenno alla coppia di fermarsi ed accostare, ma i due, dopo aver inizialmente finto di collaborare hanno accellerato e si sono dati alla fuga.

Immediato l'inseguimento da parte degli uomini dell'Arma, a cui si è aggiunta anche una volante della polizia di Stato. La rocambolesca fuga dei due extracomunitari è andata avanti a lungo, fino a quando uno dei due non sarebbe addirittura saltato giù dal ciclomotore per proseguire la propria corsa a piedi. Un tentativo di dividersi probabilmente finalizzato a depistare i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Nonostante la disperata fuga dei due soggetti, i carabinieri ed i poliziotti sono riusciti a raggiungerli ed a metterli all'angolo. Decisi ad evitare l'identificazione e l'arresto, entrambi gli extracomunitari si sono scagliati con estrema violenza contro gli uomini in divisa, i quali hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio su di loro.

Durante la colluttazione venutasi a creare un militare ed un agente sono rimasti feriti agli arti inferiori e superiori, ed hanno pertanto avuto necessità di essere medicati. I due sono stati dunque accompagni al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara (Trieste) per ricevere le cure del caso.

Per quanto riguarda la coppia di facinorosi, entrambi sono stati ammanettati e condotti negli uffici della locale caserma, dove si sono svolte le regolari pratiche di identificazione ed incriminazione. Al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione in merito alla loro nazionalità. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i due stavano viaggiando su un scooter risultato poi rubato a Trieste.