Trieste, violenta rissa in strada: anziano colpito con decine di pugni

La lite, le urla e poi la violenza fisica. È stato un pomeriggio di terrore e follia quello vissuto ieri in piazza Puecher, nel rione di San Giacomo, a Trieste.

Protagonisti della rissa sono stati quattro uomini, due italiani e altri due probabilmente stranieri, che al culmine di un diverbio nato per futili motivi sono arrivati alle mani. La violenza, che ha scatenato il panico nella zona, è stata ripresa da una cittadina che ha rilanciato il video sui social. Nelle immagini, piuttosto cruente, si vedono i due presunti stranieri affrontare i 2 italiani, tra cui un anziano di 80 anni, nel mezzo della carreggiata. La circolazione veicolare, proprio a causa della colluttazione, è rimasta bloccata per diversi minuti.

I contendenti si colpiscono senza esclusione di colpi anche quando si ritrovano a terra. Il tutto nell’indifferenza delle persone presenti. Qualcuno, dopo i primi attimi concitati, si è avvicinato con cautela ai 4 soggetti ancora intenti a picchiarsi senza, però, intervenire in modo deciso per placare la rissa. Ad avere la peggio sono stati i due triestini che hanno riportato ferite e contusioni al volto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Squadra mobile della Questura di Trieste che hanno identificato due persone, mentre altre due sarebbero fuggite. Le forze dell’ordine hanno subito fatto partire un'indagine per risalire alle persone coinvolte nella rissa e per accertare le responsabilità.