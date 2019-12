Lauria, tromba d'aria fa crollare il tetto di una palestra, grave una ragazza

Una tromba d'aria che si è abbattuta sulla città di Lauria, in provincia di Potenza, ha fatto crollare il tetto di una palestra. Diverse sarebbero le persone colpite dalla caduta di tegole e calcinacci, grave una ragazza.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell'accaduto né, al momento, è possibile stabilire il numero esatto di feriti. L'episodio è avvenuto circa un'ora fa, pressapoco alle ore 21 di venerdì 13 dicembre, nei pressi del palazzetto dello sport PalaAlberti, dove si disputano le partite casalinghe della squadra di volley Lagonegro. Secondo riferisce La Gazzetta delle Mezzoggiorno , le vittime sarebbero almeno 5 - tutti in giovane età - e una ragazza verserebbe in condizioni decisamente preoccupanti.

La vicenda non è stata ancora dettagliata ma, dalle prime indiscrezioni e dalle testimonianze di alcuni astanti il rovinoso crollo, sembrerebbe che il tetto del palasport sia stato completamente divelto da un fortissimo turbine abbatutosi nelle zone del potentino a partire da questo pomeriggio. A seguito del ribaltamento, il tetto è poi decollato con un tonfo sordo sul capannone (adibito a palestra) adiacente alla struttura fino a sfondarne la copertura. Stando a quanto si apprende, al momento del cedimento, sarebbero stati in corso di svolgimendo gli allenamenti della squadra femminile di volley di Serie A2. Pertanto, è presumibile che tra i feriti vi siano anche delle atlete. Sul posto sono giunte diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.