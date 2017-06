Troppa violenza sui bus, dipendenti a lezioni di autodifesa

Troppe aggressioni sui bus, il personale della compagnia dei trasporti pubblici di Napoli va a scuola di difesa personale.

L’annuncio, come riporta il Mattino, arriva direttamente dai vertici della società di trasporti che ha spiegato come, nei prossimi giorni, verrà svolto uno stage formativo dei dipendenti della Ctp con maestri e un campione del mondo di Krav Maga, Raffaele Lettieri che, peraltro, è un autista in forza alla stessa azienda napoletana.

Come in ogni altra metropoli italiana, anche a Napoli sono aumentati i casi di violenza all’interno dei bus e sui mezzi di trasporto pubblico. Le aggressioni e gli atti di vandalismo sono all’ordine del giorno e per contrastarli occorre fornire ai dipendenti le basi minime per potersi efficacemente difendere dalla furia di gang e disperati. E per tentare di mettere un argine a questi casi, che spesso e volentieri degenerano in veri e propri fenomeni di violenza urbana, la Cpt punta forte sul Krav Maga che è un’arte marziale nata negli ambienti militari israeliani che, da qualche anno, sta spopolando nelle palestre italiane che insegnano le tecniche base di autodifesa e che ha un seguito di praticanti sempre più vasto ed eterogeneo.