Trova un intruso in casa e lo uccide con una mazza da golf, poi si accorge che era la madre

Ha sentito dei rumori al piano di sotto, così ha preso la mazza da baseball e ha attaccato l'intruso. Peccato, però, che "l'intruso" fosse proprio sua madre. Un tragico errore che ha così portato il 21enne Thomas J Summerwill a uccidere sua mamma Mary. È successo a ovest di Chicago, a Campton Hills. Il ragazzo ha colpito così forte e per più volte quello che pensava fosse un malintenzionato. Subito dopo, non appena si è reso conto di quello che aveva appena fatto, ha chiamato i soccorsi. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare. Il decesso, secondo quanto riporato dal Messaggero, è avvenuto a causa di un trauma cranico.

Secondo l'avvocato di Summerwill, Liam Dixon, l’alcol potrebbe aver avuto un ruolo, ma non cambia il modo in cui si ragiona. " Il mio cliente aveva un ottimo rapporto con la madre ed è devastato da quello che è successo. Inoltre il mio cliente potrebbe aver avuto un problema di jet-lag, visto che era tornato da poco da un viaggio in Europa. Lui ha il pieno sostegno della sua famiglia, compresi i parenti della madre. Tutti sanno che tipo di rapporto avessero i due. Si adoravano". Ora il 21enne rischia fino a 20 anni di carcere.