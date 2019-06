Trova il suo cane morto e muore di crepacuore

Ha trovato il suo cane senza vita e il suo cuore non ha retto al dolore: è morta di crepacuore. La straziante vicenda a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Il meticcio Pupi, sei anni, era il compagno inseparabile di Rosa Marcantoni, da quando era diventata vedova. L'anziana, come raccontato dalla figlia a Cronache Maceratesi, "era innamorata pazza di lui e il suo cuore non ha retto al colpo di trovarlo in casa morto" .

Quando la novantenne lo ha rinvenuto cadavere in casa, tornando da alcune commissioni in città, ha accusato un malore, ed è spirata anche lei.