Trovano torta in frigo ma è fatta con l'hashish: anziani intossicati

L'appetito, si sa, può giocare brutti scherzi. Ed è proprio questo il caso di un'anziana coppia di coniugi, che accusando una crisi di fame, o meglio di golosità, ha mangiato una bella fetta di quella torta lasciatagli in frigorifero dal cognato. Ecco, peccato però che quel dolce fosse farcito con dell'hashish. Insomma, la più tipica delle cosiddette "space cake" ovvero tutti quei prodotti dolciari realizzati aggiungendo ai normali ingredienti – come farina, uova e via discorrendo – un "pizzico" di hashish o marijuana.

La vicenda è accaduta in una casa di Rovereto, comune in provincia di Trento, dove dopo aver assaggiato quella torta i due malcapitati sono finiti dritti-dritti in ospedale, al pronto soccorso, come riportato da più quotidiani locali come Il Dolomiti, La voce del Trentino e Trento Today.

Già, perché i signori si sono intossicati mangiando il dolce preparato dal cognato 62enne, che ha la "colpa" di aver lasciato incustodito il proprio prodotto culinario, senza avvertito i due parenti della pericolosità dello stesso.

I due malcapitati, in preda alla fame, hanno aperto il frigorifero e hanno deciso di optare per il dolce, anziché per uno spuntino salato. Dopo aver ingerito una fetta a testa, hanno iniziato ad accusare problemi: da quanto riportato, infatti, circa un'ora dopo l'assaggio hanno mostrato malessere.

Subitamente, la coppia di coniugi ha collegato che la cosa potesse essere causata dalla torta e convinti si trattasse di un'intossicazione alimentare hanno contattato il 112 per chiedere il tempestivo intervento di un'ambulanza. Il personale medico-sanitario del 118 è giunto sul posto una manciata di minuti più tardi, prendendosi cura dei due anziani, che sono stati trasferiti al più vicino nosocomio per tutte le cure del caso e dove sono stati tenuti sotto osservazione. E qui i dottori hanno fatto la scoperta: intossicazione da "space cake".

La vicenda è stata presa in carico anche dall'Arma dei carabinieri di Rovereto, che stanno tuttora indagando per riscontrare le eventuali irregolarità commesse dal cognato, che ora potrebbe rischiare una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti. Da quanto emerso, gli inquirenti sono certi del fatto che l'intento era quello di destinare il dolciume per uso personale o per condividerlo con qualche conoscente, e non quello di avvelenare gli anziani coniugi.

I militari della Benemerita, infatti, avrebbero anche condotto un controllo nell’abitazione del 62enne alla ricerca di eventuali altri psicotropi, senza però rinvenire alcunché.