Trovata morta carbonizzata l'interprete della Lambada

La cantante brasiliana Loalwa Braz Vieira, interprete della Lambada, la hit che alla fine degli anni Ottanta scalò le classifiche internazionali, è stata trovata morta carbonizzata nella sua auto a Saquerema, nello stato di Rio De Janeiro, in Brasile.

A riferirlo i media locali brasiliani. La stampa, citando la polizia, spiega che l'auto della cantante della Lambada era posteggiata non lontano da casa sua. Secondo il sito web G1, nella notte era stata segnalata nei pressi dell'abitazione della Vieira la presenza di due uomini armati, ma è ancora prematuro stabilire se questa sia collegata con la morte dell'artista.



Loalwa Braz Vieira aveva 64 anni. L'interprete della Lambada è cresciuta in una famiglia di musicisti e ha studiato pianoforte dall'età di quattro anni, iniziando la sua carriera di cantante a soli 12 anni. Nel 1989 si unisce al gruppo franco-brasiliano Koama, di cui fa parte fino al 1999, diventando celebre con la Lambada, il brano estratto dall'album Worldbeat che divenne un successo mondiale ed è ancora oggi una delle canzoni in lingua portoghese più conosciute al mondo.



Il tormentone estivo del 1989 era accompagnato da una danza di coppia, chiamata anch'essa Lambada e in Italia fu presentata con gran successo al Festivalbar 1989.