Trovata morta la nipote del fondatore della comunità di San Patrignano

India Muccioli, figlia di Andrea e nipote del fondatore della Comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è stata ritrovata senza vita a Rimini, nel pomeriggio di domenica 26 maggio.

La ragazza, 18 anni, si trovava in un appartamento del centro storico appartenente alla famiglia in via Isotta degli Atti. L'allarme è partito proprio dai familiari che non riuscivano più a contattarla. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, studentessa del quinto anno del liceo artistico.

Secondo quanto appreso fino a ora, la ragazza aveva dato una festa, nella serata di sabato. Sul fatto, ora, indaga la polizia. Si ipotizza che il decesso possa essere stato causato da un'intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una stufetta.

Andrea Muccioli è un imprenditore romagnolo alla guida, fino al 2011, della comunità San Patrignano, fondata dal padre Vincenzo, per il recupero per tossicodipendenti.