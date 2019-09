Truffò anziana per 40mila euro, preso finto avvocato

Truffò un’anziana riuscendole a spillare circa 40mila euro in denaro e gioielli, finisce in manette un finto avvocato a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

L’episodio alla base dell’operazione dei carabinieri s’è registrato nei mesi scorsi, precisamente nel mese di novembre del 2018. L’uomo, un 22enne residente nel Napoletano e già noto alle forze dell’ordine, era riuscito a carpire la fiducia dell’anziana donna e a farsi consegnare preziosi. Utilizzò la tecnica, collaudatissima, del falso legale. Si presentò alla signora come un avvocato che avrebbe dovuto mettere a posto i guai (presunti) del figlio dell’anziana a cui fece credere di essere stato coinvolto in un incidente. Pur di rendersi utile e di aiutare il figlio, la donna consegnò nelle mani del sedicente avvocato beni e preziosi, soldi in contanti per un valore stimato in circa 40mila euro. Gli diede, praticamente, tutto ciò che l’anziana aveva in casa sua.

Bastò qualche ora, alla signora, per capire di essere stata brutalmente ingannata. E così la donna presentò immediatamente denuncia ai carabinieri. I militari hanno svolto una lunga inchiesta, avvalendosi anche dell’esame dei tabulati telefonici. Sono così riusciti a risalire all’identità del 22enne che ora, con l’accusa di truffa, è stato ristretto al regime degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L’indagine, però, continua: i carabinieri sono sulle tracce del secondo uomo che avrebbe preso parte alla truffa.

