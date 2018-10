Truffa delle sim clonate: decine di conti in banca prosciugati dagli hacker

Occhio alla truffa delle sim clonate: nelle ultime settimane dai conti correnti di alcuni malcapitati sono spariti soldi per un totale di circa un milione di euro. L’ultimo caso in Liguria, dove a un imprenditore di Alassio hanno sottratto ben 20mila euro.

A raccontare la vicenda è Il Mattino, che spiega come una volta clonata la scheda telefonica della vittima, questa si trovi lo smartphone in totale avaria. In quei secondi gli hacker prendono controllo della sim, riuscendo a risalire fino alle credenziali bancarie tramite uno spyware. Dunque, i cyber criminali mettono a punto un falso documento d’identità della preda così da chiedere una nuova scheda e, soprattutto, assistenza dalla banca, che tramite sms o mail comunica i nuovi codici di accesso. Et voilà, il gioco è fatto.

Dietro questa truffa una banda: sono infatti trenta le persone indagate, tutte provenienti dalla provincia di Napoli e Caserta. Sempre in Campania il negozio di telefonia mobile fondamentale per condurre i traffici.

E adesso la polizia postale ha diramato una guida per mettere in allerta i cittadini, così da evitare che si verifichino nuovi casi.