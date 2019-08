Tunisina lascia il figlio di 2 anni a un conoscente e va a ubriacarsi

Una cittadina tunisina di 30 anni è stata denunciata dalla polizia di Livorno per abbandono di minore dopo che la donna, la scorsa sera, aveva affidato il figlio di 2 anni ad un conoscente incontrato per caso con la banale scusa di una veloce telefonata e rassicurandolo che sarebbe tornata a riprendersi il piccino dopo pochi minuti. L'uomo ha acconsentito alla stravagante richiesta della nordafricana ma, trascorsa quasi un'ora e non vedendo più tornare la donna, si è allarmato ed ha contattato la polizia, raccontando agli agenti l'andamento dei fatti.

Le forze dell'ordine hanno così dapprima portato il piccino in ospedale per dei controlli, che hanno fortunatamente escluso qualsiasi tipo di problema, poi si sono messe sulle tracce della mamma, trovata di lì a poco a casa sua distesa nel letto e completamente ubriaca. La Procura dei minori di Firenze, dopo aver tolto il bambino alla madre, ha deciso di affidarlo ad una comunità per minori, poichè non sono stati rintracciati nè il padre nè altri parenti.